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В Краснодар прилетела семья ещё одной малышки "с маской Бэтмена" из США — видео

Девочке проведут операцию по удалению родимого пятна.

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Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Краснодар для удаления врождённого невуса (гигантского родимого пятна) прилетела малышка из США по имени Деми вместе со своей семьёй.

Девочке всего 11 месяцев. Её семья переехала в Штаты из Японии. Деми станет второй пациенткой с "маской Бэтмена", которую прооперируют краснодарские хирурги.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про малышку Луну из США, которой в Краснодаре провели несколько успешных операций по удалению большого новообразования на лице. Впереди девочку ждёт ещё ряд хирургических вмешательств. Мама ребёнка показала первые результаты.

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