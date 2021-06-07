В России обсуждают вопрос вакцинации трудовых мигрантов от коронавируса
Члены кабмина внимательно изучат поручения президента Владимира Путина, данные во время Международного экономического форума в Петербурге.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснётся трудовых мигрантов и тех граждан зарубежных государств, которые уже находятся на территории нашей страны. Об этом журналистам заявили в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Отмечается, что при рассмотрении этих вопросов правительство изучит поручения президента России. Владимир Путин ранее дал их во время Петербургского международного экономического форума.
"В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны", — отметили в аппарате Голиковой.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о включении вакцинации от ковида в национальный календарь прививок не подразумевает того, что прививка будет делаться на обязательной основе.
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