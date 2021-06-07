В России обсуждают вопрос вакцинации трудовых мигрантов от коронавируса

Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснётся трудовых мигрантов и тех граждан зарубежных государств, которые уже находятся на территории нашей страны. Об этом журналистам заявили в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Отмечается, что при рассмотрении этих вопросов правительство изучит поручения президента России. Владимир Путин ранее дал их во время Петербургского международного экономического форума.

"В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны", — отметили в аппарате Голиковой.