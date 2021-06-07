Пьяный член Общественной палаты Домодедова подрался с инспекторами ДПС, "защищая" друга
Мужчина попытался вступиться за товарища, который в нетрезвом виде сел за руль и поехал в магазин за добавкой горячительного, но угодил в кювет. В итоге Суродина отправили за решётку на семь суток.
Фото © ТАСС / Александр Артеменков
В минувшие выходные член Общественной палаты Домодедова Андрей Суродин весело отдыхал в компании друзей, но банкет пришлось свернуть из-за закончившегося алкоголя. Тогда приятель общественника решил спасти положение: в пьяном виде сел за руль и отправился за выпивкой, ведь компания требовала продолжения кутежа.
Как рассказал Лайфу источник, по дороге в магазин мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Прохожие вызвали сотрудников ДПС. На помощь к другу отправился и сам Суродин, который тоже был весьма нетрезв. Козыряя своими полномочиями, мужчина ругался матом на правоохранителей, отобрал и сломал жезл, за что был задержан по статье об оскорблении представителя власти.
В итоге общественный деятель пожаловался, что во время задержания ему якобы сломали плечо. В больнице эту информацию не подтвердили — Суродину диагностировали ушиб мягких тканей. По словам нашего источника, на данный момент мужчине назначено наказание в виде семи суток ареста.
Ранее сообщалось, что полицейские в Иркутской области прострелили ногу мужчине, который угрожал им ножами. Сотрудники МВД приехали усмирять дебошира, который перед этим грозился убить сожительницу и устроил погром в её квартире.
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