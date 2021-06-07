Пьяный член Общественной палаты Домодедова подрался с инспекторами ДПС, "защищая" друга

В минувшие выходные член Общественной палаты Домодедова Андрей Суродин весело отдыхал в компании друзей, но банкет пришлось свернуть из-за закончившегося алкоголя. Тогда приятель общественника решил спасти положение: в пьяном виде сел за руль и отправился за выпивкой, ведь компания требовала продолжения кутежа.

Как рассказал Лайфу источник, по дороге в магазин мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Прохожие вызвали сотрудников ДПС. На помощь к другу отправился и сам Суродин, который тоже был весьма нетрезв. Козыряя своими полномочиями, мужчина ругался матом на правоохранителей, отобрал и сломал жезл, за что был задержан по статье об оскорблении представителя власти.

В итоге общественный деятель пожаловался, что во время задержания ему якобы сломали плечо. В больнице эту информацию не подтвердили — Суродину диагностировали ушиб мягких тканей. По словам нашего источника, на данный момент мужчине назначено наказание в виде семи суток ареста.