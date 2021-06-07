Беспилотник впервые в истории авиации дозаправил в воздухе другой самолёт
Первые испытания летательного аппарата прошли осенью 2019 года. Тогда он автономно вырулил на взлётную полосу и поднялся в воздух, после чего двигался по заранее установленному маршруту.
Беспилотник впервые в истории авиации дозаправил в воздухе другой самолёт. Видео © Twitter / The Boeing Company
Впервые в истории авиации американский беспилотник MQ-25 Stingray в воздухе совершил дозаправку другого самолёта. Об этом сообщает компания Boeing, разработавшая летательный аппарат.
"В ходе тестового полёта MQ-25 успешно выдвинул шланг… и благополучно перекачал топливо в самолёт ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе", — говорится в заявлении корпорации.
В компании успешные испытания назвали историческим событием.
Напомним, первые испытания беспилотного самолёта-заправщика состоялись в сентябре 2019 года. Тогда аппарат автономно вырулил на взлётную полосу и поднялся в воздух, после чего двигался по заранее установленному маршруту.
Ранее сообщалось, что компания Boeing заключила контракт с Пентагоном на производство для нужд ВМС США четырёх беспилотных заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа — август 2024 года.
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