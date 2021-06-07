НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ узнали о годовалой дочке Павла Табакова

По данным журналистов, мать ребёнка — 26-летняя актриса Софья Синицына.

7 июня, 13:56
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Младший сын Олега Табакова, 25-летний Павел, сам стал отцом, причём его дочери уже год, утверждает Super. По данным издания, мать ребёнка — актриса Софья Синицына. Слухи об их романтических отношениях возникли ещё в 2017 году, однако пара не афишировала прибавление в семье.

Как стало известно Super, актриса родила дочь Мию в начале августа 2020 года. О своей личной жизни 26-летняя Синицына не распространяется, но иногда в её соцсетях появлялись фото малышки. А недавно Павел Табаков, его мама Марина Зудина, Софья Синицына и ещё несколько близких людей крестили маленькую Мию в одной из московских церквей.

Сам Павел в коротком разговоре с журналистами сказал, что в данный момент с дочерью не проживает.

"Нечем привлечь внимание": Вдова Табакова призналась, что ей стыдно после откровений Прокловой о домогательствах

"Нечем привлечь внимание": Вдова Табакова призналась, что ей стыдно после откровений Прокловой о домогательствах

А ранее вдова советского, российского актёра Олега Табакова, артистка театра и кино Марина Зудина призналась, что изначально была увлечена сыном покойного супруга — Антоном Табаковым.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"С кем я бухал?" Сын Табакова не помнит, как отдохнул в Подмосковье

28 августа 2018, 14:25

"Я очень тяжело болею": Запашный рассказал о последнем разговоре с умершим от ковида актёром Анчуковым

вчера в 17:05

Блогер Петров обозвал Новый Уренгой, и теперь силовики спасают его от гнева горожан

сегодня в 15:09

В Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии

сегодня в 15:41

Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1