СМИ узнали о годовалой дочке Павла Табакова

Младший сын Олега Табакова, 25-летний Павел, сам стал отцом, причём его дочери уже год, утверждает Super. По данным издания, мать ребёнка — актриса Софья Синицына. Слухи об их романтических отношениях возникли ещё в 2017 году, однако пара не афишировала прибавление в семье.

Как стало известно Super, актриса родила дочь Мию в начале августа 2020 года. О своей личной жизни 26-летняя Синицына не распространяется, но иногда в её соцсетях появлялись фото малышки. А недавно Павел Табаков, его мама Марина Зудина, Софья Синицына и ещё несколько близких людей крестили маленькую Мию в одной из московских церквей.

Сам Павел в коротком разговоре с журналистами сказал, что в данный момент с дочерью не проживает.