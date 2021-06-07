СМИ узнали о годовалой дочке Павла Табакова
По данным журналистов, мать ребёнка — 26-летняя актриса Софья Синицына.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Младший сын Олега Табакова, 25-летний Павел, сам стал отцом, причём его дочери уже год, утверждает Super. По данным издания, мать ребёнка — актриса Софья Синицына. Слухи об их романтических отношениях возникли ещё в 2017 году, однако пара не афишировала прибавление в семье.
Как стало известно Super, актриса родила дочь Мию в начале августа 2020 года. О своей личной жизни 26-летняя Синицына не распространяется, но иногда в её соцсетях появлялись фото малышки. А недавно Павел Табаков, его мама Марина Зудина, Софья Синицына и ещё несколько близких людей крестили маленькую Мию в одной из московских церквей.
Сам Павел в коротком разговоре с журналистами сказал, что в данный момент с дочерью не проживает.
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А ранее вдова советского, российского актёра Олега Табакова, артистка театра и кино Марина Зудина призналась, что изначально была увлечена сыном покойного супруга — Антоном Табаковым.
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