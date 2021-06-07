"Оскорбляет сама себя": Раскритиковавшая руководство МХАТа Летучая ответила на едкий комментарий Бузовой
Ранее экс-ведущая "Ревизорро" заявила, что не поддерживает решение об участии поп-дивы в одной из постановок, и высказала сомнение по поводу того, что зрители захотят смотреть спектакль с участием певицы.
Елена Летучая. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Экс-ведущая "Ревизорро" Елена Летучая оказалась в числе тех, кто выразил возмущение по поводу скорого появления Ольги Бузовой на сцене прославленного МХАТа имени Горького. Критика со стороны коллеги по звёздному цеху, видимо, сильно задела певицу, между ними началась перепалка в "Инстаграме".
"Если человек оскорбляет другого человека, тем более незнакомого, в первую очередь он оскорбляет самого себя!" — прокомментировала Лайфу Летучая инцидент с Бузовой.
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Ранее Летучая заявила, что не поддерживает решение руководства театра, и высказала сомнение по поводу того, что зрители захотят смотреть постановку с участием Бузовой: "Совсем зрителя не уважают! Кто на неё пойдёт?" Ольга же ответила экс-ведущей "Ревизорро" следующими словами: "Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссёра на легендарной сцене, такой как МХАТ". Бузова также съязвила и в конце добавила, что Летучая просто хайпует на её имени.
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О том, что Бузова появится на сцене МХАТа имени Горького, звезда сообщила сама в соцсетях. По её словам, в постановке "Чудесный грузин" она будет "играть и петь". Как уточняется на сайте театра, данный спектакль поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя". Авторы обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива с фигурой юного Сталина в самом центре всех хитросплетений сюжета.
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