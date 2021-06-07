Художники пронесли по центру Львова гроб с голой девушкой и шокировали горожан

В центре Львова художники прошлись с голой женщиной в гробу. Видео © Facebook / Галерея Гангрена

В центре Львова художники галереи "Гангрена" устроили перформанс, пронеся по улицам гроб с полностью обнажённой девушкой. Об этом они сообщили в "Фейсбуке".

В беседе с изданием Galnet соорганизатор галереи Олег Гердий объяснил суть перформанса.

"Жизнь и свобода. Победа над пределами и смертью. И просто развлечение и самореклама. И, как записано в концепции галереи, испытание границ здравого смысла и терпения общественности", — отметил Гердий.

Не всем пользователям соцсетей пришлась по душе такая акция. Некоторые назвали её своеобразной рекламой похоронного бюро. Другие нарекли художников дураками и заявили, что представленное не является искусством.