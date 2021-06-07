Зеленский сегодня проведёт телефонные переговоры с Байденом

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что прежде всего будут обсуждаться темы, касающиеся ситуации на восточной границе Украины и "в целом по спектру украинско-российских отношений".

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до саммита главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным. Однако сегодня, 7 июня, стало известно, что встречи не будет. Одной из причин для отмены, по мнению портала Axios, стала смена руководства государственной энергетической компании "Нафтогаз". Кроме того, в Белом доме данный шаг Зеленского оценивают как отказ от усилий по борьбе с коррупцией.