Председатель Евросовета Шарль Мишель: Россия может сыграть важную роль в урегулировании в Белоруссии
Владимир Путин обсудил с дипломатом отношения между Россией и ЕС, а также ситуацию вокруг официального Минска, оказавшегося в центре международного давления.
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Председатель Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор в понедельник. Об этом говорится в заявлении, распространённом в Брюсселе по итогам беседы. В ходе разговора стороны пришли к мнению, что ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом невыгодно никому.
"Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или её дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", — отмечает пресс-служба Евросовета.
В ходе беседы также обсуждалась ситуация в Белоруссии, относительно которой Мишель выразил призыв к "освобождению политических заключённых, прекращению репрессий" и началу "инклюзивного национального диалога".
"Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса", — приводит слова Мишеля пресс-служба.
Напомним, что из-за экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Против санкций выступает Россия. Премьер Мишустин высказался за проведение открытого международного расследования посадки Ryanair и призвал не политизировать инцидент. А в Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
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