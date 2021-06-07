Председатель Евросовета Шарль Мишель: Россия может сыграть важную роль в урегулировании в Белоруссии

Председатель Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор в понедельник. Об этом говорится в заявлении, распространённом в Брюсселе по итогам беседы. В ходе разговора стороны пришли к мнению, что ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом невыгодно никому.

"Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или её дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", — отмечает пресс-служба Евросовета.

В ходе беседы также обсуждалась ситуация в Белоруссии, относительно которой Мишель выразил призыв к "освобождению политических заключённых, прекращению репрессий" и началу "инклюзивного национального диалога".