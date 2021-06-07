Хуснуллин рассказал, как может быть упрощён въезд мигрантов в Россию

Правительство РФ рассматривает возможность обязательной вакцинации иностранцев в рамках упрощённого порядка привлечения трудовых мигрантов. Это позволит стабилизировать рынок недвижимости. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.

По его словам, мигранты, в отличие от россиян, готовы работать на стройках по 12 часов за 50 тысяч рублей. Из-за пандемии коронавируса стоимость рабочей силы подорожала, это сказалось на себестоимости недвижимости.

"Для нашей страны это очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем", — заявил Хуснуллин, говоря о нехватке рабочей силы на стройках.