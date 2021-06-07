Хуснуллин рассказал, как может быть упрощён въезд мигрантов в Россию
Из-за пандемии стоимость рабочей силы на стройках выросла на 50%, а соотечественники не готовы работать по 12 часов ежедневно за 50 тысяч в месяц.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Правительство РФ рассматривает возможность обязательной вакцинации иностранцев в рамках упрощённого порядка привлечения трудовых мигрантов. Это позволит стабилизировать рынок недвижимости. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.
По его словам, мигранты, в отличие от россиян, готовы работать на стройках по 12 часов за 50 тысяч рублей. Из-за пандемии коронавируса стоимость рабочей силы подорожала, это сказалось на себестоимости недвижимости.
"Для нашей страны это очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем", — заявил Хуснуллин, говоря о нехватке рабочей силы на стройках.
Напомним, эту же инициативу прокомментировали в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой. Там отметили, что вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснётся трудовых мигрантов и тех граждан зарубежных государств, которые уже находятся на территории нашей страны.
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