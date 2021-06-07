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Учёные из США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса

Найденная последовательность геномов крайне редко встречается в природе. И в данном случае, по мнению экспертов, новый вариант ковида не мог сам её получить.

7 июня, 15:48
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<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

SARS-CoV-2 имеет генетический след, которым не обладает естественный коронавирус. К такому выводу пришли доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер, их статья опубликована в газете The Wall Street Journal.

Учёные обнаружили, что у нового коронавируса есть последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которую исследователи часто используют для усиления заразности и летальности вирусов — своеобразный сигнал о том, что вставку делали в лаборатории. В природе такая последовательность встречается крайне редко. И, как утверждают Куэй и Мюллер, у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет, и в этом случае новый коронавирус просто не мог сам её получить.

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"Фактически во всём классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путём. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает", — отметили учёные.

Они предлагают сторонникам зоонозного происхождения объяснить, почему SARS-CoV-2 во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность.

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Кроме того, ещё одним доказательством искусственного происхождения коронавируса, по мнению учёных, является его резкое различие в генетическом разнообразии — по сравнению с вирусами, вызывающими синдромs SARS и MERS, которые имели естественное происхождение и по мере распространения среди людей начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм. А SARS-CoV-2 в данном случае вёл себя иначе: он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии, и в течение нескольких месяцев у него не было никаких серьёзных мутаций — первое такое изменение обнаружили в Англии.

Куэй и Мюллер заявляют, что этот случай беспрецедентный, ведь он свидетельствует о том, что новый коронавирус прошёл долгий период адаптации, а уже после этого распространился среди населения. И такой вирус можно получить только путём моделирования естественной эволюции и выращивания до достижения максимальной эффективности.

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"Присутствие в CoV-2 последовательности CGG — это убедительное доказательство сплайсинга генов. <…> Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории", — заключили учёные.

Ранее экс-госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил о "военных разработках" в лаборатории Ухани перед пандемией. По его словам, американская разведка имеет сведения о том, что учёные из этого института болели до начала пандемии ковида.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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