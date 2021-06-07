В Екатеринбурге загорелся парк при поджоге тополиного пуха. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"

На территории парка Маяковского в Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар, площадь возгорания составляет один гектар. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за поджога тополиного пуха неизвестными.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 16:51 по местному времени. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в тушении огня задействовано пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава. Уточняется, что на территории парка объявлена эвакуация граждан.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку. ЦПКиО имени Маяковского — крупнейший парк Екатеринбурга, расположенный в центральном районе на площади 97 гектаров, 70 из которых — лесной массив.