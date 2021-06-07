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"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

В ликвидации огня задействовано пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава. Людей с территории пришлось эвакуировать.

7 июня, 15:25

Фото © Соцсети

В Екатеринбурге загорелся парк при поджоге тополиного пуха. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"

На территории парка Маяковского в Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар, площадь возгорания составляет один гектар. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за поджога тополиного пуха неизвестными.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 16:51 по местному времени. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в тушении огня задействовано пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава. Уточняется, что на территории парка объявлена эвакуация граждан.

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По факту происшествия прокуратура организовала проверку. ЦПКиО имени Маяковского — крупнейший парк Екатеринбурга, расположенный в центральном районе на площади 97 гектаров, 70 из которых — лесной массив.

Ранее Лайф рассказывал, как крупный пожар вспыхнул на машиностроительном заводе в подмосковном Подольске. К тушению огня привлекалось два спасательных вертолёта.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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