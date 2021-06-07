Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскрыл детали разработки российской национальной космической станции, а также рассказал, чем она будет отличаться от МКС. Об этом он сообщил в эфире радио "Комсомольская правда".

Так, по словам главы госкорпорации, архитектура этой станции будет открытой, в отличие от архитектуры МКС, которая построена на гигантской конструкции.

"Но [на МКС] невозможно выдернуть один модуль и заменить его на другой. Она так построена. Мы же хотим сделать архитектуру открытую, когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменён на другой. По сути, это станция, которая может вечно находиться на орбите", — объяснил Рогозин.

Он также отметил, что орбита станции, которую предлагают разработчики, очень интересная — она будет летать вертикально земному шару, то есть "каждые полтора часа она будет посещать Северный полюс, а потом опускаться, нарезая круги" вокруг планеты. По словам Рогозина, это единственная орбита, которая позволяет каждые двое суток проходить все земные точки.

Глава "Роскосмоса" также сообщил, что станция будет платформой, несущей на себе колоссальную нагрузку приборов, аппаратов, которые не будут нуждаться в солнечных батареях или двигателях для корректировки орбит, так как эту задачу будет выполнять сама станция.