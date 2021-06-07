Книгу с автографом Павла Дурова выставили в Сеть за 20 миллионов рублей
По словам автора объявления, средства с продажи пойдут на информирование школьников о цифровых угрозах.
Павел Дуров. Фото © ТАСС / AP
На сайте "Юла" появилось объявление о продаже за 20 миллионов рублей книги с автографом основателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова. Эксклюзивный экземпляр выставил на торги директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Из объявления следует, что Дуров оставил свой автограф в книге "Юлий Цезарь: человек и писатель", которую написал отец бизнесмена Валерий Дуров. Надпись, оценённая в миллионы рублей, гласит: "Владимиру. С уважением от Павла. 2014 год".
Фото © Youla.ru
"Для меня эта книга с автографом бесценна. Я очень уважаю Павла Дурова. Но мною было принято принципиальное решение: есть проблема, которую нужно решать не то что сейчас, а ещё вчера", — рассказал Ленте.ру владелец книги, отметив, что вырученные средства с продажи пойдут на информирование школьников о цифровых угрозах.
Ранее Лайф писал, что игровую майку Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные 1,4 миллиона долларов. В ней легендарный баскетболист выступал за команду Университета Северной Каролины в сезоне 1982/83.
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