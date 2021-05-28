В Сети отыскали новые фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей и сейчас живёт в Испании
Жизнь предпринимателя, программиста и миллиардера всегда была окутана туманом тайн и сопровождалась чередой слухов. Но периодически всплывает информация о бывшей жене богача-холостяка и двух его детях.
Журнал Forbes внёс детей Павла Дурова в список богатейших наследников российских бизнесменов. На дочку и сына 2009-го и 2010 года рождения приходится по 8,6 миллиарда долларов потенциального наследства
Слухи о том, что у основателя "ВКонтакте" и "Телеграма" есть дети, ходят уже давно. А его бывшей супругой называют выпускницу исторического факультета СПбГУ Дарью Бондаренко
Павел и Дарья познакомились ещё в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты "Студень"
Сейчас Дарья якобы живёт с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в её соцсетях, которые разыскали пользователи
В своём телеграме эффектная блондинка с широкой улыбкой и стройной фигурой делится заметками из жизни в Испании, яркими кадрами с местной флорой и фауной, своими размышлениями на разные темы и стихами
"Голова упирается с одной стороны в хвост лисы, с другой — в лапу спящего кота. А 1 subscriber — это я и есть. Смеюсь и любуюсь прекрасным миром, пишу для себя. Привет, Я! Или здесь ещё кто?" — подписала Дарья, заведя канал в августе 2020-го
Однако фото с детьми ни в "Телеграме", ни в "Фейсбуке" в общем доступе не найти. О личной жизни девушка, как и её бывший муж, тоже предпочитает не распространяться.
WOW-news
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