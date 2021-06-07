Рогозин рассказал о жёстких условиях США при передаче "Морского старта" России

США передали России плавучий космодром под названием "Морской старт" при условии, что он не будет конкурировать с американской компанией SpaceX Илона Маска. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Были введены конкретные жёсткие ограничения при подписании контракта на передачу российской компании двух судов "Морского старта", что мы не имеем права их использовать в конкуренции с Илоном Маском", — сказал глава госкорпорации в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

При этом Рогозин также напомнил, что перед передачей комплекса американцы "выдернули всё оборудование" из "Морского старта". По его словам, на восстановление платформы потребуются "десятки миллиардов рублей".