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Притворялся мёртвым, когда видел медведей: Опубликовано видео спасения девятилетнего сына священника из уральской тайги

В поисковой операции участвовали группы по три – пять человек, к которым приставляли сотрудников полиции. Местность в тех краях труднопроходимая, что осложняло работу волонтёров.

7 июня, 15:10

Девятилетний сын священника рассказал, как выживал два дня в уральской тайге. Видео © Портал E1.ru

Девятилетний Кирилл, который пропал в 60 километрах от Североуральска, где был в походе вместе с отцом, рассказал поисковикам, как выживал два дня в тайге, пока его не обнаружили. Об этом сообщает портал E1.ru.

Отмечается, что мальчик пропал во время спуска с Уральского хребта — он попросился сойти в одиночку и пропал из виду. В поисках ребёнка принимали участие 160 человек, в том числе волонтёры, кинологи, сотрудники полиции и спасатели, также были подключены вертолёты. Кирилла обнаружили поисковик из отряда "Скорпион" Константин Валиахметов и два сотрудника серовской ППС.

Найденного в уральской тайге девятилетнего мальчика передали отцу

Найденного в уральской тайге девятилетнего мальчика передали отцу

"Кирилл рассказал, что кричал, звал папу, боялся, что не дождётся его. Ребёнок видел медведей в первый и второй день. Чтобы выжить, он ложился под дерево и притворялся мёртвым. Мальчик не пил воду из ручьёв, объяснил он это логично: если бы пил, больше бы выделялся пот и мошка бы его заела. На руках и ногах у него множество укусов насекомых, это первое, на что обратил внимание мальчик, когда мы его нашли", — признался поисковик.

Он также отметил, что в операции участвовало пять групп по три – пять человек, к которым приставляли сотрудников полиции. Поиски осложнялись труднопроходимой местностью, где на земле лежит 20–30 сантиметров мха, под которым скрыты камни, корни деревьев, ручейки.

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Портал также опубликовал кадры спасательной операции, на которых запечатлён момент окончания поисков. Мальчик жалуется волонтёрам на то, что он очень устал и у него всё болит. А также спрашивает, где его папа. Волонтёры, в свою очередь, называют Кирилла "героем" и "мужиком".

Напомним, Кирилл пропал вечером 4 июня. Он вместе с отцом-священником отправился в поход в составе группы из 18 человек. К поискам мальчика были привлечены беспилотники с тепловизорами. Спустя два дня после исчезновения ребёнка удалось найти.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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