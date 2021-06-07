Девятилетний сын священника рассказал, как выживал два дня в уральской тайге. Видео © Портал E1.ru

Девятилетний Кирилл, который пропал в 60 километрах от Североуральска, где был в походе вместе с отцом, рассказал поисковикам, как выживал два дня в тайге, пока его не обнаружили. Об этом сообщает портал E1.ru.

Отмечается, что мальчик пропал во время спуска с Уральского хребта — он попросился сойти в одиночку и пропал из виду. В поисках ребёнка принимали участие 160 человек, в том числе волонтёры, кинологи, сотрудники полиции и спасатели, также были подключены вертолёты. Кирилла обнаружили поисковик из отряда "Скорпион" Константин Валиахметов и два сотрудника серовской ППС.

"Кирилл рассказал, что кричал, звал папу, боялся, что не дождётся его. Ребёнок видел медведей в первый и второй день. Чтобы выжить, он ложился под дерево и притворялся мёртвым. Мальчик не пил воду из ручьёв, объяснил он это логично: если бы пил, больше бы выделялся пот и мошка бы его заела. На руках и ногах у него множество укусов насекомых, это первое, на что обратил внимание мальчик, когда мы его нашли", — признался поисковик.

Он также отметил, что в операции участвовало пять групп по три – пять человек, к которым приставляли сотрудников полиции. Поиски осложнялись труднопроходимой местностью, где на земле лежит 20–30 сантиметров мха, под которым скрыты камни, корни деревьев, ручейки.