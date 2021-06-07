Притворялся мёртвым, когда видел медведей: Опубликовано видео спасения девятилетнего сына священника из уральской тайги
В поисковой операции участвовали группы по три – пять человек, к которым приставляли сотрудников полиции. Местность в тех краях труднопроходимая, что осложняло работу волонтёров.
Девятилетний сын священника рассказал, как выживал два дня в уральской тайге. Видео © Портал E1.ru
Девятилетний Кирилл, который пропал в 60 километрах от Североуральска, где был в походе вместе с отцом, рассказал поисковикам, как выживал два дня в тайге, пока его не обнаружили. Об этом сообщает портал E1.ru.
Отмечается, что мальчик пропал во время спуска с Уральского хребта — он попросился сойти в одиночку и пропал из виду. В поисках ребёнка принимали участие 160 человек, в том числе волонтёры, кинологи, сотрудники полиции и спасатели, также были подключены вертолёты. Кирилла обнаружили поисковик из отряда "Скорпион" Константин Валиахметов и два сотрудника серовской ППС.
"Кирилл рассказал, что кричал, звал папу, боялся, что не дождётся его. Ребёнок видел медведей в первый и второй день. Чтобы выжить, он ложился под дерево и притворялся мёртвым. Мальчик не пил воду из ручьёв, объяснил он это логично: если бы пил, больше бы выделялся пот и мошка бы его заела. На руках и ногах у него множество укусов насекомых, это первое, на что обратил внимание мальчик, когда мы его нашли", — признался поисковик.
Он также отметил, что в операции участвовало пять групп по три – пять человек, к которым приставляли сотрудников полиции. Поиски осложнялись труднопроходимой местностью, где на земле лежит 20–30 сантиметров мха, под которым скрыты камни, корни деревьев, ручейки.
Портал также опубликовал кадры спасательной операции, на которых запечатлён момент окончания поисков. Мальчик жалуется волонтёрам на то, что он очень устал и у него всё болит. А также спрашивает, где его папа. Волонтёры, в свою очередь, называют Кирилла "героем" и "мужиком".
Напомним, Кирилл пропал вечером 4 июня. Он вместе с отцом-священником отправился в поход в составе группы из 18 человек. К поискам мальчика были привлечены беспилотники с тепловизорами. Спустя два дня после исчезновения ребёнка удалось найти.
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