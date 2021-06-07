Блогер Петров обозвал Новый Уренгой, и теперь силовики спасают его от гнева горожан
Местные жители узнали о приезде звезды из соцсетей, и в аэропорту блогера уже ждали недовольные его выходкой люди.
Фото © instagram/andrewpetrov1
Скандально известный блогер Андрей Петров, прилетев в Новый Уренгой, сразу попал в руки силовиков. Как сообщает URA.ru, представители правоохранительных органов защищают звезду от народного гнева — дело в том, что перед поездкой блогер нецензурно обозвал город.
"Местным жителям очень не понравилось высказывание Петрова об их городе. По соцсетям быстро разошлась информация о его прилёте, и в аэропорту блогера уже ждали. Поэтому для его же безопасности было решено приставить силовиков", — сообщает источник издания.
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Известно, что блогер прилетел в Новый Уренгой в компании двух подруг. Общаться с прессой и местными жителями он не стал.
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