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Блогер Петров обозвал Новый Уренгой, и теперь силовики спасают его от гнева горожан

Местные жители узнали о приезде звезды из соцсетей, и в аэропорту блогера уже ждали недовольные его выходкой люди.

7 июня, 15:09
<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/andrewpetrov1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">andrewpetrov1</a></p>

Фото © instagram/andrewpetrov1

Скандально известный блогер Андрей Петров, прилетев в Новый Уренгой, сразу попал в руки силовиков. Как сообщает URA.ru, представители правоохранительных органов защищают звезду от народного гнева — дело в том, что перед поездкой блогер нецензурно обозвал город.

"Местным жителям очень не понравилось высказывание Петрова об их городе. По соцсетям быстро разошлась информация о его прилёте, и в аэропорту блогера уже ждали. Поэтому для его же безопасности было решено приставить силовиков", — сообщает источник издания.

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Известно, что блогер прилетел в Новый Уренгой в компании двух подруг. Общаться с прессой и местными жителями он не стал.

Ранее сообщалось, что девушка купила курс визажистки Гоар Аветисян, но оказалось, что внутри наглый развод за 13 тыс. Марина решила привлечь внимание к проблеме, когда прошла обучение и поняла, что лучше бы выкинула деньги в окно.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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