Блогер Петров обозвал Новый Уренгой, и теперь силовики спасают его от гнева горожан

Скандально известный блогер Андрей Петров, прилетев в Новый Уренгой, сразу попал в руки силовиков. Как сообщает URA.ru, представители правоохранительных органов защищают звезду от народного гнева — дело в том, что перед поездкой блогер нецензурно обозвал город.

"Местным жителям очень не понравилось высказывание Петрова об их городе. По соцсетям быстро разошлась информация о его прилёте, и в аэропорту блогера уже ждали. Поэтому для его же безопасности было решено приставить силовиков", — сообщает источник издания.

Известно, что блогер прилетел в Новый Уренгой в компании двух подруг. Общаться с прессой и местными жителями он не стал.