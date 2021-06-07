Замедление работы Twitter стало поводом для иска к Роскомнадзору

Политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор Meduza Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин подали коллективный иск к Роскомнадзору из-за замедления работы социальной сети Twitter. Об этом сообщил журналистам глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, оказывающий правовую помощь заявителям.

По его словам, речь может идти о препятствовании "свободному выражению своего мнения" со стороны Роскомнадзора, поскольку истцы "никогда не публиковали нелегальный контент, не призывали к насилию, не оправдывали насилие или дискриминацию".

Ранее стало известно, что интернет-трафик сервисов Facebook и YouTube может быть замедлен на территории России по аналогии с Twitter.