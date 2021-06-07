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Замедление работы Twitter стало поводом для иска к Роскомнадзору

Истцы сочли, что, поскольку они "никогда не публиковали нелегальный контент", замедление работы сервиса якобы может считаться препятствованием "свободному выражению своего мнения".

7 июня, 15:24

Фото © Pixabay

Политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор Meduza Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин подали коллективный иск к Роскомнадзору из-за замедления работы социальной сети Twitter. Об этом сообщил журналистам глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, оказывающий правовую помощь заявителям.

Трафик YouTube и Facebook может быть замедлен в России по аналогии с Twitter

Трафик YouTube и Facebook может быть замедлен в России по аналогии с Twitter

По его словам, речь может идти о препятствовании "свободному выражению своего мнения" со стороны Роскомнадзора, поскольку истцы "никогда не публиковали нелегальный контент, не призывали к насилию, не оправдывали насилие или дискриминацию".

Напомним, 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле подчеркнули, что у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Позже администрация Twitter заявила о готовности блокировать и удалять противоправный на территории России контент и проинформировала о ходе работы Роскомнадзор. В результате по итогам проверки ведомства ограничения с сервиса были частично сняты, так как компания выполнила условия и удалила более 91% запрещённой информации.

Пушков объяснил, почему Facebook и Google всё-таки придётся открыть филиалы в РФ

Пушков объяснил, почему Facebook и Google всё-таки придётся открыть филиалы в РФ

Ранее стало известно, что интернет-трафик сервисов Facebook и YouTube может быть замедлен на территории России по аналогии с Twitter.

Тем временем в Госдуму внесли законопроект, обязывающий сайты с аудиторией от 500 тысяч россиян открывать филиалы в России. В случае отказа крупным компаниям могут грозить запреты на размещение рекламы и получение денежных переводов от российских пользователей.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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