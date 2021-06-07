Байден пригласил Зеленского в Вашингтон
Визит может состояться уже этим летом, когда американский лидер вернётся из Европы.
Фото © ТАСС / Al Drago / CNP via ZUMA Wire, Ирина Яковлева
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пригласил его в Вашингтон позднее этим летом. Об этом сообщил на брифинге в понедельник помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Байден заявил президенту Зеленскому, что с нетерпением ждёт возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне нынешним летом после того, как вернётся из Европы", — проинформировал Салливан.
По его словам, Байден также заверил Зеленского, что "будет отстаивать интересы Украины" на предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Женеве.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до саммита главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным. По данным портала Axios, такая возможность действительно рассматривалась в Белом доме, однако затем стало известно, что встречи не будет. Одной из причин для отмены якобы стала смена руководства государственной энергетической компании "Нафтогаз" — мол, Киев пошёл на этот шаг без согласования с властями из США, за что и поплатился.
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