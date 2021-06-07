Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пригласил его в Вашингтон позднее этим летом. Об этом сообщил на брифинге в понедельник помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Байден заявил президенту Зеленскому, что с нетерпением ждёт возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне нынешним летом после того, как вернётся из Европы", — проинформировал Салливан.

По его словам, Байден также заверил Зеленского, что "будет отстаивать интересы Украины" на предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Женеве.