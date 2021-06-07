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Украина призвала США остановить "Северный поток – 2"

В Киеве отметили, что сейчас настал решающий момент для окончания строительства газопровода.

7 июня, 16:56

Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал США остановить строительство "Северного потока – 2". Слова чиновника приводит "Укринформ".

По мнению Подоляка, ни у кого не должно быть иллюзий, что возведение газопровода обойдётся без последствий для Киева, а завершение магистрали ослабит усилия Запада по "сдерживанию". Подоляк считает, что тему справедливо было бы обсудить президентам Украины и США Владимиру Зеленскому и Джо Байдену перед началом саммита американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

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"Окончание строительства газопровода абсолютно точно доказывает, насколько большая дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают. Сейчас решающий момент", — считает Подоляк.

Чиновник подытожил, что глава Белого дома Байден ещё может применить имеющиеся у него инструменты для остановки "Северного потока – 2". Цена ответа на вопрос, сделает ли это президент США, "очень высокая".

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Ранее политолог оценил реакцию Зеленского на решение США об отказе от санкций против "Северного потока – 2". Предъявлять претензии к Штатам из-за того, что они не руководствуются интересами Украины в принятии решений, — нелепость, полагает Юрий Светов.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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