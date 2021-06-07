Украина призвала США остановить "Северный поток – 2"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал США остановить строительство "Северного потока – 2". Слова чиновника приводит "Укринформ".

По мнению Подоляка, ни у кого не должно быть иллюзий, что возведение газопровода обойдётся без последствий для Киева, а завершение магистрали ослабит усилия Запада по "сдерживанию". Подоляк считает, что тему справедливо было бы обсудить президентам Украины и США Владимиру Зеленскому и Джо Байдену перед началом саммита американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Окончание строительства газопровода абсолютно точно доказывает, насколько большая дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают. Сейчас решающий момент", — считает Подоляк.

Чиновник подытожил, что глава Белого дома Байден ещё может применить имеющиеся у него инструменты для остановки "Северного потока – 2". Цена ответа на вопрос, сделает ли это президент США, "очень высокая".