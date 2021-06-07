Блинкен назвал завершение строительства "Северного потока – 2" фактически "свершившимся фактом"
США обсуждают с ФРГ варианты устранения способности Москвы использовать топливо "как инструмент принуждения или оружия против Украины или кого бы то ни было", отметил дипломат.
Фото © ТАСС / dpa / Picture-alliance
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя американская администрация считает завершение строительства "Северного потока – 2" практически свершившимся фактом. Об этом он сказал, выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
"В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом", — отметил Блинкен.
Он добавил, что теперь США с Германией обсуждают дальнейшие возможные шаги, касающиеся экспорта Россией природного газа в Европу, а именно — варианты устранения способности РФ использовать топливо "как инструмент принуждения или оружия против Украины или кого бы то ни было". Кроме того, Берлин и Вашингтон поднимают тему сохранения для Киева транзитных платежей, которые тот потеряет из-за эксплуатации "Северного потока – 2".
Как сообщал Лайф, 19 мая США заявили о том, что не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2". Поступки главы Белого дома в последнее время подрывают уверенность Киева в стабильной поддержке со стороны США, отметил лидер Незалежной.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
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