Блинкен назвал завершение строительства "Северного потока – 2" фактически "свершившимся фактом"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя американская администрация считает завершение строительства "Северного потока – 2" практически свершившимся фактом. Об этом он сказал, выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Он добавил, что теперь США с Германией обсуждают дальнейшие возможные шаги, касающиеся экспорта Россией природного газа в Европу, а именно — варианты устранения способности РФ использовать топливо "как инструмент принуждения или оружия против Украины или кого бы то ни было". Кроме того, Берлин и Вашингтон поднимают тему сохранения для Киева транзитных платежей, которые тот потеряет из-за эксплуатации "Северного потока – 2".