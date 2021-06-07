В Питере "нравоучитель" обматерил девушек, записывавших кавер на песню в стиле K-pop

В Питере к кавер-группе в жанре K-pop пристал местный "нравоучитель". Видео © LIFE

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга мужчина обматерил девушек, которые записывали кавер на южнокорейскую песню жанра K-pop, и толкнул одну из них. Лайф пообщался с одной из участниц событий.

По словам Рины, ребята записывали видеоклип и танцевали. Но в какой-то момент мужчина с голубями влез в кадр. После того как на него не обратили внимания, он начал приставать к оператору, а потом стал сыпать оскорблениями в адрес девушек.

"Начал нас оскорблять, многоэтажным матом поливать. И люди со стороны — толпа сзади собралась — просто стояли и смотрели, минут десять стояли. Было много мужчин, которые могли помочь. Но только женщина осмелилась выйти к этому "созданию", — рассказала Рина.

Перед тем как подошла женщина, разъярённый мужчина успел толкнуть Рину. Девушки написали заявление в полицию, в итоге обидчика увезли в отделение. Выяснилось, что его зовут Геннадий, он работает в сфере предоставления сантехнических услуг. Как рассказали Лайфу в УМВД РФ по городу, на мужчину за мелкое хулиганство составили протокол.