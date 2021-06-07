На Урале водитель-терминатор "вырвал с корнем" опору ЛЭП и скрылся с места аварии

В Миассе водитель легковушки "вырвал с корнем" опору ЛЭП и скрылся после аварии. Видео © LIFE

В Миассе Челябинской области правоохранители разыскивают водителя "тойоты", который на большой скорости снёс опору линии электропередачи. Лайф публикует кадры инцидента, снятые на камеры видеонаблюдения.

По нашим данным, инцидент произошёл в минувшее воскресенье в районе улицы Готвальда около 4:30 по местному времени. На кадрах видно, как иномарка на большой скорости влетает в столб. В результате аварии никто не пострадал, водитель выбрался из машины самостоятельно, схватился за голову, сел на дорогу, а вскоре скрылся с места происшествия.

Отмечается, что в настоящий момент правоохранители выясняют причины случившегося, устанавливают личность водителя и его местоположение.