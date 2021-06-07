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На Урале водитель-терминатор "вырвал с корнем" опору ЛЭП и скрылся с места аварии

На кадрах с камер наблюдения, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как мужчина выходит из авто, хватается за голову и садится прямо посреди проезжей части.

7 июня, 16:19

В Миассе водитель легковушки "вырвал с корнем" опору ЛЭП и скрылся после аварии. Видео © LIFE

В Миассе Челябинской области правоохранители разыскивают водителя "тойоты", который на большой скорости снёс опору линии электропередачи. Лайф публикует кадры инцидента, снятые на камеры видеонаблюдения.

По нашим данным, инцидент произошёл в минувшее воскресенье в районе улицы Готвальда около 4:30 по местному времени. На кадрах видно, как иномарка на большой скорости влетает в столб. В результате аварии никто не пострадал, водитель выбрался из машины самостоятельно, схватился за голову, сел на дорогу, а вскоре скрылся с места происшествия.

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Отмечается, что в настоящий момент правоохранители выясняют причины случившегося, устанавливают личность водителя и его местоположение.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге легковушка на полной скорости снесла двух человек на пешеходном переходе. В результате пострадавшие получили серьёзные травмы. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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