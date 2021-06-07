Певица Любовь Успенская отразила нападки тех, кто считает её красоту исключительно заслугой пластического хирурга: она заявила, что харизму и талант нельзя сделать с помощью операций.

"Говорят, что у меня сделано! Хорошо, внешность можно сделать. А голос? А харизму?" — в разговоре с "Дни.ру" говорит исполнительница "Кабриолета". — Самое главное, чтобы вы вставали утром, подходили к зеркалу и смотрели, что там, там и там всё хорошо, всё нравится. А когда ты любишь себя, то и все тебя любят!"

К слову, сейчас королева шансона сосредоточена на работе, творчестве и дочери.

"Скоро я всем покажу мою дочь, которая будет принцессой — счастливой, здоровой, любящей! Через неделю будет красавицей — сейчас приехали врачи из Германии и делают последние штрихи для красоты", — пообещала исполнительница.