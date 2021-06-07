"Харизму не подделаешь": 67-летняя Успенская ответила на обвинения в злоупотреблении пластикой
Певица поделилась секретом счастья: нравиться самой себе, тогда тебя полюбят и окружающие.
Фото © ТАСС / Тараканов Вадим
Певица Любовь Успенская отразила нападки тех, кто считает её красоту исключительно заслугой пластического хирурга: она заявила, что харизму и талант нельзя сделать с помощью операций.
"Говорят, что у меня сделано! Хорошо, внешность можно сделать. А голос? А харизму?" — в разговоре с "Дни.ру" говорит исполнительница "Кабриолета". — Самое главное, чтобы вы вставали утром, подходили к зеркалу и смотрели, что там, там и там всё хорошо, всё нравится. А когда ты любишь себя, то и все тебя любят!"
К слову, сейчас королева шансона сосредоточена на работе, творчестве и дочери.
"Скоро я всем покажу мою дочь, которая будет принцессой — счастливой, здоровой, любящей! Через неделю будет красавицей — сейчас приехали врачи из Германии и делают последние штрихи для красоты", — пообещала исполнительница.
При этом ранее сообщалось, что Успенская отказалась показывать свою дочь, которая вернулась к ней из США. Известно, что ранее Любовь Успенская находилась в затяжном конфликте с Татьяной Плаксиной. Девушка после многочисленных обвинений в адрес матери сбежала от неё к отцу в США, но недавно вернулась обратно.
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