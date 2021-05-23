Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Экс-стриптизёрша сделала себе ягодицы по цене квартиры, и трудно сказать, что из этого больше

Девушка призналась, что её внешность уже принесла ей целое состояние, но её красивую жизнь омрачает один нюанс.

23 мая, 17:00

Фото © Instagram / mspalomares.fans

27-летняя экс-стриптизёрша Стефани Паломарес из Лас-Вегаса, США, сделала очень выгодное, по её мнению, вложение. Девушка накопила крупную сумму и потратила $200 тыс. (≈15 млн руб.) на то, чтобы сделать себе идеальные ягодицы с помощью мастерства пластических хирургов.

Фото © Instagram / mspalomares.fans

Фото © Instagram / mspalomares.fans

Своим "приобретением" модель стала активно хвастаться в соцсетях. Формы девушки привлекли внимание 1,9 тыс. пользователей в "Инстаграме", также деньги стал приносить аккаунт на Onlyfans. Подписчики не могут скрыть своё удивление, рассматривая фигуру Стефани. Юзеры шутят, что её ягодицы настолько большие, что у них, вероятно, есть свой почтовый индекс, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / mspalomares.fans

Фото © Instagram / mspalomares.fans

Модель сообщила, что на заработанные на своей внешности деньги уже купила две квартиры: в престижном районе Лас-Вегаса, Невада, и в Майами. Одну из них она сдаёт, что тоже приносит немалый доход. "Всё, что я делала, — это усердно трудилась и молилась", — объяснила свой успех девушка.

Фото © Instagram / mspalomares.fans

Фото © Instagram / mspalomares.fans

Но, по словам Стефани, её жизнь не настолько идеальна. Зачастую ей приходится отбиваться от назойливого внимания. Ранее девушка стала жертвой сталкера. Сначала американке стали звонить с разных номеров и доставлять пиццу, а потом к ней домой нагрянули шестеро полицейских. Злоумышленник сообщил стражам порядка, что у модели дома заложник и мёртвое тело.

Девушка – боец MMA показала, за что её любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы

Девушка – боец MMA показала, за что её любят вне ринга, надев невидимое бикини на пышные формы

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Модель 18+ впервые узнала, что такое стыд, когда увидела сообщение от своего школьного учителя

сегодня в 12:00

Ратаковски закрыла лицо сына ангельским смайликом и привлекла "русских ведьм"

вчера в 16:54

10 актёров, которые не смогли просто так расстаться с любимыми ролями и набили памятные тату

сегодня в 16:00

Глава Евросовета заявил о необходимости тщательно расследовать инцидент с самолётом в Минске

сегодня в 17:45

Победитель Евровидения решил сдать тест на наркотики после "кокаинового скандала"

сегодня в 17:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1