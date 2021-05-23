Экс-стриптизёрша сделала себе ягодицы по цене квартиры, и трудно сказать, что из этого больше
Девушка призналась, что её внешность уже принесла ей целое состояние, но её красивую жизнь омрачает один нюанс.
27-летняя экс-стриптизёрша Стефани Паломарес из Лас-Вегаса, США, сделала очень выгодное, по её мнению, вложение. Девушка накопила крупную сумму и потратила $200 тыс. (≈15 млн руб.) на то, чтобы сделать себе идеальные ягодицы с помощью мастерства пластических хирургов.
Своим "приобретением" модель стала активно хвастаться в соцсетях. Формы девушки привлекли внимание 1,9 тыс. пользователей в "Инстаграме", также деньги стал приносить аккаунт на Onlyfans. Подписчики не могут скрыть своё удивление, рассматривая фигуру Стефани. Юзеры шутят, что её ягодицы настолько большие, что у них, вероятно, есть свой почтовый индекс, пишет Daily Star.
Модель сообщила, что на заработанные на своей внешности деньги уже купила две квартиры: в престижном районе Лас-Вегаса, Невада, и в Майами. Одну из них она сдаёт, что тоже приносит немалый доход. "Всё, что я делала, — это усердно трудилась и молилась", — объяснила свой успех девушка.
Но, по словам Стефани, её жизнь не настолько идеальна. Зачастую ей приходится отбиваться от назойливого внимания. Ранее девушка стала жертвой сталкера. Сначала американке стали звонить с разных номеров и доставлять пиццу, а потом к ней домой нагрянули шестеро полицейских. Злоумышленник сообщил стражам порядка, что у модели дома заложник и мёртвое тело.
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