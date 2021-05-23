Дважды подумайте, прежде чем это есть: 15 блюд, чья креативная подача отбила весь аппетит

"Повторяем за мной. Покрышки! Это! Не! Тарелки!"

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"В Барселоне попробовал вафли с яйцами на лопате"

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"В какое удивительное время мы живём!"

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"Зашёл в кафе с завтраками. Почему-то блюдо принесли на кафельной плитке, а суп налили в чашку"

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— Наша натуральная темпура сделана из экологически чистых морепродуктов и овощей, собранных без вреда для нашей любимой земли и океанов.

— Замечательно! Как она подаётся?

— На большом куске пенопласта.

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"В меню было написано, что мне принесут салат "Цезарь"...

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"Ничто не говорит о том, что ты богат так, как пара чипсов в камне!"

Фото © Reddit / WeWantPlates

"Кубики оленины на роге оленя же (это и правда было невероятно вкусно)

Фото © Reddit / WeWantPlates

"Оказалось, лучшая тарелка — это ладошки"

Фото © Reddit / WeWantPlates

"Япония, что ты делаешь..."

Фото © Reddit / WeWantPlates

"Берём планшеты с ручками и садимся по местам!"

Фото © Reddit / WeWantPlates

"Да, я бы не отказался от "мини-корн-догов на керамической декоративной подушке"

Фото © Reddit / WeWantPlates

"Что это? Ах, это всего лишь слепок челюсти владельца ресторана в Барселоне"

Фото © Reddit / WeWantPlates

"Мой коктейль принесли запертым в клетке. Видимо, чтобы не улетел"

Фото © Reddit / WeWantPlates

"Начос на ржавой крышке мусорного ведра. Приятного аппетита"

Фото © Reddit / WeWantPlates

Примеры выше — лишь скромная часть огромного количества случаев, когда рестораторов не устроили обычные тарелки и они заменили их декором, который может разве что рассмешить. Ещё больше — в сабреддите WeWantPlates (нам нужны тарелки).