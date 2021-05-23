Дважды подумайте, прежде чем это есть: 15 блюд, чья креативная подача отбила весь аппетит
Современный мир накладывает на владельцев ресторанов множество обязательств. Мало кто из гостей приходит к ним исключительно ради еды. В большинстве случаев на первом месте — впечатления. Обычные белые тарелки эту задачу никак не решат, поэтому рестораторы изгаляются как могут, только бы их блюда запомнились. Не вкусом, так оригинальной подачей. Но иногда такой креатив переходит все границы, и в подборке ниже — как раз эти случаи.
"Повторяем за мной. Покрышки! Это! Не! Тарелки!"
"В Барселоне попробовал вафли с яйцами на лопате"
"В какое удивительное время мы живём!"
"Зашёл в кафе с завтраками. Почему-то блюдо принесли на кафельной плитке, а суп налили в чашку"
— Наша натуральная темпура сделана из экологически чистых морепродуктов и овощей, собранных без вреда для нашей любимой земли и океанов.
— Замечательно! Как она подаётся?
— На большом куске пенопласта.
"В меню было написано, что мне принесут салат "Цезарь"...
"Ничто не говорит о том, что ты богат так, как пара чипсов в камне!"
"Кубики оленины на роге оленя же (это и правда было невероятно вкусно)
"Оказалось, лучшая тарелка — это ладошки"
"Япония, что ты делаешь..."
"Берём планшеты с ручками и садимся по местам!"
"Да, я бы не отказался от "мини-корн-догов на керамической декоративной подушке"
"Что это? Ах, это всего лишь слепок челюсти владельца ресторана в Барселоне"
"Мой коктейль принесли запертым в клетке. Видимо, чтобы не улетел"
"Начос на ржавой крышке мусорного ведра. Приятного аппетита"
Примеры выше — лишь скромная часть огромного количества случаев, когда рестораторов не устроили обычные тарелки и они заменили их декором, который может разве что рассмешить. Ещё больше — в сабреддите WeWantPlates (нам нужны тарелки).
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