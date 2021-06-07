НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов назначен главой Фонда культурных инициатив

44-летний медиаменеджер из Санкт-Петербурга вошёл в число победителей проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" в прошлом году.

7 июня, 16:11

Фото © Instagram / Роман Карманов

Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов назначен гендиректором фонда культурных инициатив. Об этом сообщил в понедельник первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Путин подписал указ о создании Фонда культурных инициатив

Путин подписал указ о создании Фонда культурных инициатив

"Его назначение на Фонд культурных инициатив — это в том числе и продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев, которая уже длительный период времени последовательно реализуется по решению президента РФ",  подчеркнул Кириенко.

Отметим, что до недавнего времени Карманов был первым замглавы медиахолдинга "Комсомольская правда", а в октябре 2020 года вошёл в число 49 победителей проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Участники конкурса "Лидеры России" сразятся в битве сезонов

Участники конкурса "Лидеры России" сразятся в битве сезонов

О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.

Лайф уже сообщал, что за время проведения конкурса "Лидеры России" более 150 участников получили назначения на высокие должности, в том числе на посты федеральных министров и глав регионов. А ранее стало известно, что бывшие финалисты и полуфиналисты конкурса управленцев "Лидеры России" померятся силами в так называемой битве сезонов, которая пройдёт в рамках проекта в этом году.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1