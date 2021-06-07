Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов назначен главой Фонда культурных инициатив
44-летний медиаменеджер из Санкт-Петербурга вошёл в число победителей проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" в прошлом году.
Фото © Instagram / Роман Карманов
Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов назначен гендиректором фонда культурных инициатив. Об этом сообщил в понедельник первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Его назначение на Фонд культурных инициатив — это в том числе и продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев, которая уже длительный период времени последовательно реализуется по решению президента РФ", — подчеркнул Кириенко.
Отметим, что до недавнего времени Карманов был первым замглавы медиахолдинга "Комсомольская правда", а в октябре 2020 года вошёл в число 49 победителей проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".
О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.
Лайф уже сообщал, что за время проведения конкурса "Лидеры России" более 150 участников получили назначения на высокие должности, в том числе на посты федеральных министров и глав регионов. А ранее стало известно, что бывшие финалисты и полуфиналисты конкурса управленцев "Лидеры России" померятся силами в так называемой битве сезонов, которая пройдёт в рамках проекта в этом году.
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