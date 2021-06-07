Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов назначен главой Фонда культурных инициатив

Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Роман Карманов назначен гендиректором фонда культурных инициатив. Об этом сообщил в понедельник первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Его назначение на Фонд культурных инициатив — это в том числе и продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев, которая уже длительный период времени последовательно реализуется по решению президента РФ", — подчеркнул Кириенко.

Отметим, что до недавнего времени Карманов был первым замглавы медиахолдинга "Комсомольская правда", а в октябре 2020 года вошёл в число 49 победителей проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.