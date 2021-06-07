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Певица Гречка совершила каминг-аут и рассказала о расставании с девушкой

Ранее вышел новый альбом исполнительницы "Не за что", который совпал с разрывом отношений. Тогда фанаты решили, что релиз посвящён экс-возлюбленной музыкантши.

7 июня, 15:50

Анастасия Иванова (Гречка). Фото © Instagram / grechkalu

Российская певица Анастасия Иванова, более известная как Гречка, совершила каминг-аут. Об этом сообщается в телеграм-канале издания о квир-культуре в РФ "Открытые".

В статье журнал ссылается на интервью исполнительницы интернет-изданию Village, где она рассказывает о своём новом альбоме "Не за что" и говорит, что в этом релизе совсем немного личного, но тем не менее он получился довольно сильным.

Герой "Холостяка" разбил сердца всем фанаткам, неожиданно совершив каминг-аут

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"Так получилось, что выход альбома совпал с моим расставанием с девушкой, и многие знакомые тогда говорили: "Воу, Настя, ты написала "Тысяча моментов" и "Это убило меня" о расставании. Мы понимаем твои чувства". Но нет, эти песни не были написаны для моей бывшей девушки. Впрочем, где-то на подсознательном уровне я написала его для себя", — призналась Гречка.

Ранее мы сообщали, что бывшая участница проекта "Дом-2" Алёна Водонаева сделала каминг-аут и призналась в сексуальном влечении к женщинам. Телеведущая отметила, что пол партнёра для неё не важен, и рассказала, какие женщины её привлекают.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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