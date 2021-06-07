Певица Гречка совершила каминг-аут и рассказала о расставании с девушкой

Российская певица Анастасия Иванова, более известная как Гречка, совершила каминг-аут. Об этом сообщается в телеграм-канале издания о квир-культуре в РФ "Открытые".

В статье журнал ссылается на интервью исполнительницы интернет-изданию Village, где она рассказывает о своём новом альбоме "Не за что" и говорит, что в этом релизе совсем немного личного, но тем не менее он получился довольно сильным.

"Так получилось, что выход альбома совпал с моим расставанием с девушкой, и многие знакомые тогда говорили: "Воу, Настя, ты написала "Тысяча моментов" и "Это убило меня" о расставании. Мы понимаем твои чувства". Но нет, эти песни не были написаны для моей бывшей девушки. Впрочем, где-то на подсознательном уровне я написала его для себя", — призналась Гречка.