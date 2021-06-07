Локи Лафейсон, один из героев серии фильмов от киностудии Marvel, является гендерфлюидом, то есть его гендерная идентичность может меняться. Об этом стало известно благодаря тизеру ранее анонсированного сериала "Локи", размещённому в "Твиттере".

POV: You've just arrived at the TVA 🕰 Marvel Studios' #Loki starts streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fhP2pWvOz5 — Loki (@LokiOfficial) June 6, 2021

Такие выводы фанаты сделали, исходя из досье персонажа, которое показали на видео. В графе "пол" там указано "флюидный". Однако не все удивлены такому развитию событий.

Как отметили некоторые зрители и издание The Indian Express, Локи, являясь богом озорства и обмана, согласно преданиям, был способен принимать обличие совершенно разных существ. В мифах он появлялся в обличии не только мужчин, но и женщин, а также животных.