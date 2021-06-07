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Вывели на чистую воду: Фанаты раскрыли гендерфлюидность Локи из "Мстителей"

Часть поклонников не удивлена такому варианту развития событий, но официальных подтверждений пока нет.

7 июня, 15:52

Фото © Kinopoisk / "Мстители"

Локи Лафейсон, один из героев серии фильмов от киностудии Marvel, является гендерфлюидом, то есть его гендерная идентичность может меняться. Об этом стало известно благодаря тизеру ранее анонсированного сериала "Локи", размещённому в "Твиттере".

Такие выводы фанаты сделали, исходя из досье персонажа, которое показали на видео. В графе "пол" там указано "флюидный". Однако не все удивлены такому развитию событий.

Как отметили некоторые зрители и издание The Indian Express, Локи, являясь богом озорства и обмана, согласно преданиям, был способен принимать обличие совершенно разных существ. В мифах он появлялся в обличии не только мужчин, но и женщин, а также животных.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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