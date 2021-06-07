В Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии

Сенат Парламента Чехии принял в Праге экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую как главу республики. Об этом заявил спикер чешского сената Милош Выстрчил.

"То, что сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский сенат и лично я считаем её президентом Белоруссии", — заявил политик.

Выстрчил добавил, что считает выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, "противозаконными и несвободными". Отмечается, что на встрече с чешскими сенаторами Тихановская обсуждала возможную помощь Праги белорусской оппозиции. В ходе своего визита в Чехию она также будет принята президентом республики Милошем Земаном и премьером Андреем Бабишем.