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В Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии

В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".

7 июня, 15:41
<p>Светлана Тихановская. Фото © ТАСС /<a href="https://www.instagram.com/p/BC52DO2L7RF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>АР</p>

Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / АР

Сенат Парламента Чехии принял в Праге экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую как главу республики. Об этом заявил спикер чешского сената Милош Выстрчил.

"То, что сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский сенат и лично я считаем её президентом Белоруссии", — заявил политик.

Тихановская не планирует участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии

Тихановская не планирует участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии

Выстрчил добавил, что считает выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, "противозаконными и несвободными". Отмечается, что на встрече с чешскими сенаторами Тихановская обсуждала возможную помощь Праги белорусской оппозиции. В ходе своего визита в Чехию она также будет принята президентом республики Милошем Земаном и премьером Андреем Бабишем.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии, проведения которых требует оппозиция. Она пояснила, что к власти никогда не стремилась, а лишь хотела организовать справедливое голосование.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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