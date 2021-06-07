В "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", готовы ли американцы единолично использовать МКС (Международную космическую станцию).

"Нет, конечно, это невозможно, потому что Международная космическая станция — это очень сложный комплекс систем и агрегатов. У каждого основного участника МКС есть свои компетенции, которые достаточно сложно будет взять в руки другому участнику. То есть в этом смысле это как общий дом, и экипаж там единый", — сказал Рогозин.

По словам главы "Роскосмоса", государственные программы нужно сворачивать постепенно, чтобы партнёры имели возможность удержать станцию на плаву.

"На самом деле американцы первые сказали о необходимости коммерциализации работы МКС. А мы говорим о некоем сокращении программы дальнейшей работы, которая обусловлена состоянием самой станции. Она работает в космосе в условиях колоссального напряжения уже 20 лет, поэтому требуется постоянная техподдержка состояния каждого отдельного её сегмента", — пояснил Рогозин.

В то же время гендиректор госкорпорации отметил, что перевод работы МКС на коммерческую основу станет возможным при условии сотрудничества с NASA.

"Но это не означает, что мы эвакуируемся с МКС. Так не надо воспринимать. Ещё раз говорю, что это вопрос переговоров", — заключил гость радио "Комсомольская правда".