МВД утвердило порядок доставления пьяных в медвытрезвители и отделения полиции

МВД РФ утвердило порядок доставления нетрезвых россиян в медицинские вытрезвители и отделения полиции. Соответствующий приказ был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить согласованный с федеральным органом исполнительной власти порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации, а также в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции", — сказано в документе.

Согласно приказу, сотрудники полиции будут забирать пьяных с улиц, из общественного транспорта и из жилья, а затем транспортировать их в специализированные учреждения. Так, в вытрезвители попадут граждане в состоянии алкогольного, наркотического и другого токсического опьянения, утратившие способность самостоятельного передвижения, находящиеся на площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях и платформах, в парках и скверах, в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, а также в аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах, привокзальных площадях и в других общественных местах.

Как отметили в ведомстве, из дома пьяных россиян будут забирать при наличии "оснований полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью других граждан, нанести ущерб имуществу, а также по письменному заявлению граждан, находящихся с ними в жилище".

В документе также указано, что при доставлении нетрезвых людей в специальные заведения перед направлением их на медосвидетельствование правоохранители должны будут установить личность задержанных и проверить их по оперативно-справочным и разыскным базам МВД РФ.

Как сообщалось в феврале этого года, российское Министерство внутренних дел разработало порядок доставления граждан, находящихся в алкогольном опьянении, в медицинские вытрезвители либо в подразделения полиции. Уточнялось, что создавать такие спецучреждения будут региональные власти.