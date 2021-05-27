"Знала о своей смерти за несколько лет": Умерла украинская поэтесса, которая сделала из себя Барби
О том, что Ольга погибла, сообщила её известная подруга Валерия Лукьянова, которую многие знают как блогершу Аматуе.
Популярная в Сети личность Аматуе поделилась со своими подписчиками печальной новостью — на днях в Одессе погибла её хорошая подруга Ольга Архангельская. При каких обстоятельствах ушла из жизни 32-летняя поэтесса, девушка не сообщила. Она рассказала лишь, как она познакомилась с ней в прошлой жизни и каким прекрасным человеком была Ольга.
Девушки активно общались десять лет назад, набирая популярность и вместе мечтая превратиться в кукол Барби. Аматуе сделала огромное количество операций, а вот Ольга не торопилась вслед за ней. Позже судьба девушек развела — Аматуе уехала в Штаты, где теперь занимается мистическими практиками, а поэтесса осталась на родине. Она пыталась найти работу дизайнером и писала стихи, нечасто появляясь в соцсетях.
По словам подруги, Ольга знала о своей грядущей смерти, но ничего с этим не делала. "Она знала, что умрёт, и готовилась к этому. Это был осознанный выбор человека, который знал о своей смерти за несколько лет", — подчеркнула Аматуе. Используя свои мистические способности, Ольга предсказала свою гибель в одном из старых стихотворений 2009 года, которое вошло в авторский сборник "Плыву я во времени".
Ты протяни ладонь, возьми мои слова —
И вдруг, замедлив бег, застынет мир уставший.
Останется лишь май, лишь солнце и трава —
Один прекрасный день, моим закатом ставший
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