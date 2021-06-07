Политолог раскрыл "универсальную отмазку" Запада после снятия пьяных британских солдат с поезда
Эксперт отметил, что англосаксы всегда вели себя вольготно на территории союзников. По его словам, подобное уже происходило в Польше и Латвии.
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У Запада на сегодняшний день "есть универсальная отмазка" — он винит во всём Россию и её президента Владимира Путина. Таким мнением поделился с Лайфом политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, комментируя инцидент с пьяными британскими солдатами, которых сняли с поезда в 30 километрах от эстонско-российской границы.
"Если серьёзно, надо отметить, что англосаксы всегда вели себя на территории союзников так вольготно, будто ничего им не мешает и не надо считаться с ними. Периодически такого рода инциденты бывают в Польше и Латвии, поэтому это не первый и не последний раз, когда старшие братья по блоку НАТО ведут себя весьма некорректно и развязно на территории тех стран, где размещается их контингент", — отметил эксперт.
Шатилов подчеркнул, что "само собой, всё будет объясняться провокацией Кремля". Он добавил, что хочется ответить известной фразой "Пить надо меньше!" — и тогда всё будет в порядке.
Ранее Лайф рассказывал, что американские солдаты по ошибке захватили частный завод во время учений в Болгарии. Теперь владельцы предприятия намерены судиться, а в Минобороны страны проводят расследование инцидента.
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