Политолог раскрыл "универсальную отмазку" Запада после снятия пьяных британских солдат с поезда

У Запада на сегодняшний день "есть универсальная отмазка" — он винит во всём Россию и её президента Владимира Путина. Таким мнением поделился с Лайфом политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, комментируя инцидент с пьяными британскими солдатами, которых сняли с поезда в 30 километрах от эстонско-российской границы.

"Если серьёзно, надо отметить, что англосаксы всегда вели себя на территории союзников так вольготно, будто ничего им не мешает и не надо считаться с ними. Периодически такого рода инциденты бывают в Польше и Латвии, поэтому это не первый и не последний раз, когда старшие братья по блоку НАТО ведут себя весьма некорректно и развязно на территории тех стран, где размещается их контингент", — отметил эксперт.

Шатилов подчеркнул, что "само собой, всё будет объясняться провокацией Кремля". Он добавил, что хочется ответить известной фразой "Пить надо меньше!" — и тогда всё будет в порядке.