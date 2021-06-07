Россию обвинили в дискредитации НАТО из-за снятия пьяных британских солдат с поезда
После задержания их передали военной полиции Североатлантического альянса. Теперь дебоширов ожидает дисциплинарное взыскание.
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Россию обвинили в попытке дискредитировать НАТО после того, как шестерых пьяных британских солдат сняли с поезда в 30 километрах от эстонско-российской границы. О случившемся сообщает Daily Mirror.
Отмечается, что военнослужащих высадили из-за жалоб пассажиров, которые заявляли, что солдаты, будучи в нетрезвом состоянии, кричали, чем пугали попутчиков. Дебоширов задержали представители местных правоохранительных органов, а позже их передали военной полиции Североатлантического альянса. Теперь британцев ожидает дисциплинарное взыскание.
При этом в произошедшем увидели и злой умысел. Так, по мнению некоторых экспертов, скандал спровоцировали "агенты российской разведки", которые воспользовались состоянием солдат. Таким мнением, например, поделился специалист по России военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс. В британском Минобороны в свою очередь заверили, что обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее Лайф рассказывал, что американские солдаты по ошибке захватили частный завод во время учений в Болгарии. Теперь владельцы предприятия намерены судиться, а в Минобороны страны проводят расследование инцидента.
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