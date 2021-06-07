Путин поручил до 20 июня внедрить расширение программы детского кешбэка

До 20 июня Правительство России проработает вопрос об организации компенсации за детский отдых родителям, купившим путёвки до начала действия программы кешбэка. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить возмещение за счёт средств федерального бюджета 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей гражданам, которые приобрели путёвки в организации отдыха и оздоровления детей на время летних каникул 2021 года до вступления в действие механизма возмещения с участием акционерного общества "Национальная система платёжных карт" указанной части стоимости оплаченного туристского продукта", — указано в документе.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.