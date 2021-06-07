Путин поручил до 20 июня внедрить расширение программы детского кешбэка
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Напомним, продажи таких путёвок были начаты 25 мая.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
До 20 июня Правительство России проработает вопрос об организации компенсации за детский отдых родителям, купившим путёвки до начала действия программы кешбэка. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить возмещение за счёт средств федерального бюджета 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей гражданам, которые приобрели путёвки в организации отдыха и оздоровления детей на время летних каникул 2021 года до вступления в действие механизма возмещения с участием акционерного общества "Национальная система платёжных карт" указанной части стоимости оплаченного туристского продукта", — указано в документе.
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Лайф сообщал, что правительство расширило период действия программы детского кешбэка: теперь родители смогут возместить 50% стоимости путёвок с 10 мая по 20 сентября. При этом ранее можно было получить компенсацию за поездки, совершённые до 15 сентября.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря. 25 мая начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком.
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