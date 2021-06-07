Приём заявок на грантовый конкурс в сфере культуры стартует 15 июня

Приём заявок на участие в конкурсе президентских грантов для реализации проектов в области культуры и искусства стартует 15 июня и продлится до 30 июля. Об этом сообщил председатель координационного комитета, первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко.

Он добавил, что победители, которые получат грантовую поддержку на реализацию своих проектов, будут определены не позднее 15 сентября.

"За август и сентябрь должно пройти заседание экспертных советов, определение рейтинга и не позднее 15 сентября — заседание координационного комитета, которое должно подвести итоги конкурса и определить победителей, чтобы с середины сентября можно было заключать договоры с победителями", — уточнил Кириенко.

В этом году планируется профинансировать около полутора тысяч креативных команд. Грантовую поддержку смогут получить те представители культурного сообщества, которые до сих пор не были охвачены вниманием государства: некоммерческие организации, муниципальные и негосударственные учреждения культуры, организации культуры в форме коммерческих юридических лиц и творческие личности, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели.

Кириенко напомнил, что ранее постановлением Правительства РФ на реализацию проектов в области культуры и искусства в 2021 году было дополнительно выделено 3,5 миллиарда рублей, но в реальности сумма будет выше.

"По нашей оценке, в этом году у нас в результате около пяти миллиардов рублей будет направлено на поддержку культурных проектов: 3,5 миллиарда из Фонда культурных инициатив и около 1,5 миллиарда из Фонда президентских грантов", — уточнил первый замглавы Администрации Президента.

О создании Фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, президент Владимир Путин заявил в ходе своего апрельского Послания Федеральному собранию, а уже 17 мая подписал соответствующий указ. Согласно документу, фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.