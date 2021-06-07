Блинкен не исключил возобновления санкций против "Северного потока – 2"
По словам госсекретаря США, сейчас между Вашингтоном и Берлином проходят обсуждения на тему возмещения транзитных платежей, которые Украина может потерять в будущем.
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Вашингтон может возобновить санкции против компаний, которые осуществляют строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для [компании] Nord Stream 2 AG и её гендиректора. Это исключение может быть отозвано", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.
Вместе с тем Блинкен признал, что строительство газопровода практически завершено. По его словам, сейчас между США и Германией проходят обсуждения на тему возмещения транзитных платежей, которые Украина может потерять в будущем.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский был неприятно удивлён отказом Джо Байдена от санкций против "Северного потока – 2". Поступки главы Белого дома в последнее время подрывают уверенность Украины в стабильной поддержке со стороны США, отметил лидер Незалежной.
Как сообщал Лайф, 19 мая США заявили о том, что не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
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