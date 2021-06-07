Блинкен не исключил возобновления санкций против "Северного потока – 2"

Вашингтон может возобновить санкции против компаний, которые осуществляют строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для [компании] Nord Stream 2 AG и её гендиректора. Это исключение может быть отозвано", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Вместе с тем Блинкен признал, что строительство газопровода практически завершено. По его словам, сейчас между США и Германией проходят обсуждения на тему возмещения транзитных платежей, которые Украина может потерять в будущем.