В общежитии орловского института МВД зарезали курсанта, в расправе подозревают сокурсницу

В общежитии Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова обнаружили тело курсанта – слушателя курса по подготовке кадров для зарубежных стран с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает "МВД-медиа".

"Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ею оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим", — говорится в сообщении.

Предварительно, убийство произошло накануне. В ходе конфликта на фоне личных отношений подозреваемая три раза ударила ножом 26-летнего студента в область груди. Тело погибшего обнаружили утром 7 июня, уточняет СУ СК РФ по Орловской области.

Студентку уже задержали и доставили в следственное управление, она будет отчислена из вуза. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.