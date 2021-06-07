В общежитии орловского института МВД зарезали курсанта, в расправе подозревают сокурсницу
Тело убитого нашли утром 7 июня. В области грудной клетки у 26-летнего студента обнаружили три колото-резаных ранения.
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В общежитии Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова обнаружили тело курсанта – слушателя курса по подготовке кадров для зарубежных стран с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает "МВД-медиа".
"Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ею оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим", — говорится в сообщении.
Предварительно, убийство произошло накануне. В ходе конфликта на фоне личных отношений подозреваемая три раза ударила ножом 26-летнего студента в область груди. Тело погибшего обнаружили утром 7 июня, уточняет СУ СК РФ по Орловской области.
Студентку уже задержали и доставили в следственное управление, она будет отчислена из вуза. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.
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