Байден провёл телефонный разговор с Зеленским и заявил о поддержке суверенитета Украины

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

"Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твёрдо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также её будущие устремления", — сказал Салливан.

Он также сообщил, что глава Белого дома заявил Зеленскому, что ожидает его визита в Вашингтон этим летом.