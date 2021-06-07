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Байден провёл телефонный разговор с Зеленским и заявил о поддержке суверенитета Украины

Американский лидер заверил украинского коллегу, что будет обсуждать этот момент на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве.

7 июня, 16:59
<p>Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform, Anna Moneymaker / CNP via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform, Anna Moneymaker / CNP via ZUMA Wire

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

"Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твёрдо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также её будущие устремления", — сказал Салливан.

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Он также сообщил, что глава Белого дома заявил Зеленскому, что ожидает его визита в Вашингтон этим летом.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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