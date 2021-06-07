Критерии оперштаба позволяют возобновить полёты на главный турецкий курорт, заявили в АТОР

На сегодняшний день турецкая Анталья полностью соответствует критериям безопасности российского оперативного штаба. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ссылаясь на анализ по заболеваемости ковидом на курорте за последние две недели.

"За две последние недели мая количество новых случаев коронавируса в Анталье составило 39,76 на 100 тысяч человек. Сейчас эти цифры ещё ниже — заболеваемость идёт на спад", — сообщили в ассоциации.

Согласно первому критерию оперштаба, показатель заболеваемости ковидом за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения. Как указали в АТОР, в Анталье он равен 39,76. Также среднесуточный показатель темпа прироста новых случаев за 14 дней должен быть равен или ниже 1%. По данным ВОЗ, по всей Турции он был отрицательным — минус 2,10%. Кроме того, показатель распространения инфекции Rt должен быть менее 1, а в этой курортной стране он равен 0,92.