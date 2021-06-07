Критерии оперштаба позволяют возобновить полёты на главный турецкий курорт, заявили в АТОР
Показатель заболеваемости и распространения вируса за последние две недели сильно упал в республике. В связи с этим реальных эпидемиологических оснований продлевать закрытие авиасообщения больше нет, отметили в ассоциации.
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На сегодняшний день турецкая Анталья полностью соответствует критериям безопасности российского оперативного штаба. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ссылаясь на анализ по заболеваемости ковидом на курорте за последние две недели.
"За две последние недели мая количество новых случаев коронавируса в Анталье составило 39,76 на 100 тысяч человек. Сейчас эти цифры ещё ниже — заболеваемость идёт на спад", — сообщили в ассоциации.
Согласно первому критерию оперштаба, показатель заболеваемости ковидом за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения. Как указали в АТОР, в Анталье он равен 39,76. Также среднесуточный показатель темпа прироста новых случаев за 14 дней должен быть равен или ниже 1%. По данным ВОЗ, по всей Турции он был отрицательным — минус 2,10%. Кроме того, показатель распространения инфекции Rt должен быть менее 1, а в этой курортной стране он равен 0,92.
Таким образом, реальных эпидемиологических оснований продлевать закрытие авиасообщения с курортами Турции больше нет, убеждены в АТОР.
Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Антальи и Кемера.
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