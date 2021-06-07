В Москве оправдали обвинённого в убийстве студентки МГИМО сына экс-премьера Дагестана

В Москве большинством голосов присяжных заседателей был оправдан сын экс-главы Правительства Дагестана Мухтара Меджидова — Муртузали Меджидов, арестованный по обвинению в убийстве 21-летней студентки МГИМО Томирис Байсафы, умершей весной 2018 года. Как сообщил ТАСС адвокат Меджидова Шамиль Яндарбаев, молодого человека освободили в зале Никулинского суда, где слушалось уголовное дело.

"Только что в Никулинском суде коллегией присяжных заседателей был оправдан наш подзащитный Муртузали Меджидов в соотношении голосов пять к одному. Его освободили в зале суда", — сказал юрист.

При этом другой защитник оправданного Меджидова Магомед Эсендиров уточнил, что следующее заседание, в ходе которого будут обсуждаться последствия вердикта присяжных, назначено на 10 утра завтра, 8 июня.