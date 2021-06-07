В Москве оправдали обвинённого в убийстве студентки МГИМО сына экс-премьера Дагестана
Изначально следствие сочло случившееся суицидом, а Муртузали Меджидов, в которого якобы была влюблена девушка, проходил по делу в качестве свидетеля.
Муртузали Меджидов. Фото © LIFE
В Москве большинством голосов присяжных заседателей был оправдан сын экс-главы Правительства Дагестана Мухтара Меджидова — Муртузали Меджидов, арестованный по обвинению в убийстве 21-летней студентки МГИМО Томирис Байсафы, умершей весной 2018 года. Как сообщил ТАСС адвокат Меджидова Шамиль Яндарбаев, молодого человека освободили в зале Никулинского суда, где слушалось уголовное дело.
"Только что в Никулинском суде коллегией присяжных заседателей был оправдан наш подзащитный Муртузали Меджидов в соотношении голосов пять к одному. Его освободили в зале суда", — сказал юрист.
При этом другой защитник оправданного Меджидова Магомед Эсендиров уточнил, что следующее заседание, в ходе которого будут обсуждаться последствия вердикта присяжных, назначено на 10 утра завтра, 8 июня.
Напомним, трагедия с 21-летняя студентка МГИМО Томирис Байсафой произошла в апреле 2018 года. Девушку с травмами доставили в больницу, где долгое время она находилась в тяжёлом состоянии и через три недели скончалась. Изначально следствие сочло случившееся самоубийством, а Муртузали Меджидов, в которого якобы была влюблена Томирис, проходил по делу в качестве свидетеля. Позднее молодого человека задержали, а затем арестовали на два месяца.
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