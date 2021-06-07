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В Белом доме заявили, что для Байдена личный контакт с Путиным особенно важен

Джейк Салливан отметил, что формат очной беседы является лучшим способом выявить имеющиеся между странами разногласия, а также найти точки соприкосновения.

7 июня, 17:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Соединённые Штаты следуют принципу незаменимости личных контактов глав государств, особенно это касается взаимоотношений с Россией. Об этом заявил помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Взаимодействие между главами государств всегда является незаменимым, особенно в сложных отношениях, но в случае с [президентом РФ Владимиром] Путиным это особенно важно", — сказал представитель Белого дома журналистам.

Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Салливан отметил, что формат очной беседы является лучшим способом выявить имеющиеся между странами разногласия, а также найти точки соприкосновения.

Как уже ранее писал Лайф, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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