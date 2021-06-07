В Белом доме заявили, что для Байдена личный контакт с Путиным особенно важен

Соединённые Штаты следуют принципу незаменимости личных контактов глав государств, особенно это касается взаимоотношений с Россией. Об этом заявил помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Взаимодействие между главами государств всегда является незаменимым, особенно в сложных отношениях, но в случае с [президентом РФ Владимиром] Путиным это особенно важно", — сказал представитель Белого дома журналистам.

Салливан отметил, что формат очной беседы является лучшим способом выявить имеющиеся между странами разногласия, а также найти точки соприкосновения.