World Athletics одобрила ещё 35 заявок российских спортсменов на нейтральный статус

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки ещё 35 российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба WA.

Согласно данным ассоциации, в список вошли Ринас Ахмадеев (бег на 3000, 5000, 10 000 метров и полумарафон), Дина Александрова (бег на 800, 1500 и 5000 метров), Никита Анищенков (прыжки в высоту), Светлана Аплачкина (бег на 1500, 3000 и 5000 метров), Александр Асанов (прыжки в высоту), Александр Буяновский (бег на 400 метров), Артём Чермошанский (прыжки в высоту), Анастасия Еремянц (бег на 800 и 1500 метров), Татьяна Ермаченкова (прыжки в высоту), Максим Федяев (бег на 400 метров), Алексей Фёдоров (тройной прыжок), Александра Гуляева (бег на 800 и 1500 метров), Алиса Иванова (спринт), Наталья Карпова (метание диска), Аделина Халикова и Мария Кочанова (прыжки в высоту), Александр Комаров (десятиборье), Никита Курбанов (прыжки в высоту), Алёна Мамина (бег на 400 метров), Лилия Мендаева (бег на 1500, 3000 и 5000 метров), Илья Мудров и Ольга Муллина (прыжки с шестом), Ильдар Надыров (стипль-чез), Николай Орлов (метание копья), Виктор Пинтусов (прыжки с шестом), Елизавета Поротикова (метание копья), Игорь Ращупкин (бег на 800 и 1500 метров), Ольга Родиошкина (бег на 800 метров), Матвей Рудник (прыжки в высоту), Надежда Сергеева (спортивная ходьба), Фёдор Шутов (полумарафон, марафон), Олеся Солдатова (спринт), Наталья Спиридонова (прыжки в длину, прыжки в высоту), Светлана Улога (бег на 800 метров), а также Никита Евсеенков (бег на 400 метров с барьерами).

Известно, что на сегодняшний день имеют право выступать на международных легкоатлетических стартах 62 российских спортсмена, среди которых серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и обладатель бронзовой медали чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк.

Недавно Лайф сообщал, что 23 российских легкоатлета получили нейтральные статусы от World Athletics на 2021 год. В их числе оказался Семён Бородаев, выступающий в дисциплине по толканию ядра и метанию диска.