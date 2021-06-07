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В ВОЗ назвали условие существенного снижения риска передачи коронавируса

Уязвимым становится население тех стран, где число случаев заражения невелико. Этим государствам тяжело открываться, поскольку не исключён импорт инфекции.

7 июня, 18:26

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Снизить риск передачи коронавируса получится лишь в случае вакцинирования не менее 80% всех людей на планете. Об этом заявил на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, широкий охват вакцинацией очень важен в рамках пандемии ковида.

"Сейчас неясно, каков он должен быть. Но мы предполагаем, что около 80% населения мира должно быть вакцинировано, чтобы значительно сократить передачу", — отметил Майкл Райан.

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Эксперт уточнил, что это правило касается как стран с небольшим количеством инфицированных, так и высоким уровнем заболеваемости. Первым, по словам Райана, очень сложно открываться. Это объясняется тем, что заболевание может перекочевать из других государств, не исключён вариант новой вспышки.

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"Поэтому все нуждаются в большом количестве вакцин. Только они могут защитить людей", — подчёркивает специалист.

Ранее сообщалось, что ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев. В РФПИ не сомневаются, что российскую вакцину в ближайшее время одобрят для перемещений в большинстве стран мира.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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