США захотели от G7 совместной борьбы с хакерами-вымогателями
Вашингтон рассчитывает, что "Большая семёрка" выработает единый подход по отношению к тем странам, которых подозревают в укрывательстве киберпреступников.
Фото © Shutterstock
Власти США выразили надежду на то, что Группа семи (G7) на предстоящем саммите начнёт подготовку плана действий по борьбе с хакерами, которые используют вирусы-вымогатели. Об этом сообщил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам чиновника, план будет состоять из нескольких пунктов: коллективная безопасность, обмен информацией, единый подход к международному рынку криптовалют, коллективная позиция при взаимодействии с третьими государствами, которых в G7 обвиняют в укрывательстве киберпреступников.
В контексте НАТО Белый дом намерен поднять вопрос о киберугрозах, касающихся критически важной инфраструктуры. Как отметил Салливан, это должно стать "приоритетом на перспективу".
Напомним, в начале мая стало известно, что кибератака на американскую компанию Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя, может привести к перебоям поставок топлива в США. Компания обеспечивает потребность в топливе примерно 45% населения Восточного побережья Штатов. Затем сообщалось, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв 90 миллионов долларов выкупа. Вскоре компания восстановила свою деятельность, а в атаке на неё заподозрили российских хакеров.
Затем 31 мая крупнейшая мясоперерабатывающая компания JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии тоже были атакованы. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один в Канаде. В Белом доме опять заявили, что есть данные о российском следе — именно из РФ якобы и работают хакеры. 4 июня JBS сообщила, что восстановилась после атаки.
Комментариев: 0