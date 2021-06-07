США захотели от G7 совместной борьбы с хакерами-вымогателями

Власти США выразили надежду на то, что Группа семи (G7) на предстоящем саммите начнёт подготовку плана действий по борьбе с хакерами, которые используют вирусы-вымогатели. Об этом сообщил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам чиновника, план будет состоять из нескольких пунктов: коллективная безопасность, обмен информацией, единый подход к международному рынку криптовалют, коллективная позиция при взаимодействии с третьими государствами, которых в G7 обвиняют в укрывательстве киберпреступников.

В контексте НАТО Белый дом намерен поднять вопрос о киберугрозах, касающихся критически важной инфраструктуры. Как отметил Салливан, это должно стать "приоритетом на перспективу".

Напомним, в начале мая стало известно, что кибератака на американскую компанию Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя, может привести к перебоям поставок топлива в США. Компания обеспечивает потребность в топливе примерно 45% населения Восточного побережья Штатов. Затем сообщалось, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв 90 миллионов долларов выкупа. Вскоре компания восстановила свою деятельность, а в атаке на неё заподозрили российских хакеров.