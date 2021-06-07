Сомнолог рассказал, как определить свою норму сна

Лучше всего норма сна определяется во время отпуска, когда человеку не нужно никуда спешить и необязательно ставить будильник. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал руководитель Центра медицины сна ФМБА, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

"Вот когда в отпуске он находится месячном, он отоспался неделю-другую и потом как раз количество сна стабилизируется. И человек может понять. Не надо ставить будильник для этого. Надо просто спать, сколько человеку предначертано. И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, он узнает, сколько ему хватает для восстановления", — объяснил специалист.

Однако, такое не всегда может помочь. Если человек смог нормализовать свою продолжительность сна, но у него остаётся ощущение разбитости, сонливости или плохого настроения, то тогда необходимо обратиться к сомнологу.