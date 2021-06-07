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Сомнолог рассказал, как определить свою норму сна

Если у человека остаётся ощущение разбитости и плохого настроения, то это повод обратиться к врачу.

7 июня, 19:04
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Лучше всего норма сна определяется во время отпуска, когда человеку не нужно никуда спешить и необязательно ставить будильник. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал руководитель Центра медицины сна ФМБА, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

"Вот когда в отпуске он находится месячном, он отоспался неделю-другую и потом как раз количество сна стабилизируется. И человек может понять. Не надо ставить будильник для этого. Надо просто спать, сколько человеку предначертано. И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, он узнает, сколько ему хватает для восстановления", — объяснил специалист.

Однако, такое не всегда может помочь. Если человек смог нормализовать свою продолжительность сна, но у него остаётся ощущение разбитости, сонливости или плохого настроения, то тогда необходимо обратиться к сомнологу.

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Как ранее сообщал Лайф, слишком долгий сон может быть признаком серьёзных заболеваний, при которых стоит обратиться к специалисту. Когда человек спит больше нормы изо дня в день, однако при этом всё равно хочет спать, то это повод забеспокоиться о своём здоровье.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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