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"Сегодня мой второй день рождения": На Эльбрусе альпиниста вытащили из ледовой трещины

Мужчина рухнул в неё на высоте почти пять тысяч метров. Судя по кадрам с места ЧП, шансов выбраться самостоятельно у него было мало.

7 июня, 20:53

На Эльбрусе альпиниста вытащили из ледовой трещины. Видео © МЧС КБР

На Эльбрусе спасли альпиниста, который провалился в ледовую трещину. Его эвакуировали с различными ушибами на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

"Во время спуска с Эльбруса два восходителя сбились с маршрута — и один из них провалился в трещину на высоте 4900 метров", — отметили в ведомстве.

На кадрах, которыми поделились спасатели, видно, как альпинист говорит: "Сегодня мой второй день рождения".

На Эльбрусе спасли сибирскую альпинистку: застряла на высоте пяти километров

На Эльбрусе спасли сибирскую альпинистку: застряла на высоте пяти километров

Ранее Лайф писал, что трагедией закончилось другое восхождение на гору Эльбрус. Альпинисты двигались в составе группы из четырёх человек. У одного из мужчин в ходе подъёма случился сердечный приступ, и он умер.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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