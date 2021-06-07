"Сегодня мой второй день рождения": На Эльбрусе альпиниста вытащили из ледовой трещины
Мужчина рухнул в неё на высоте почти пять тысяч метров. Судя по кадрам с места ЧП, шансов выбраться самостоятельно у него было мало.
На Эльбрусе альпиниста вытащили из ледовой трещины. Видео © МЧС КБР
На Эльбрусе спасли альпиниста, который провалился в ледовую трещину. Его эвакуировали с различными ушибами на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.
"Во время спуска с Эльбруса два восходителя сбились с маршрута — и один из них провалился в трещину на высоте 4900 метров", — отметили в ведомстве.
На кадрах, которыми поделились спасатели, видно, как альпинист говорит: "Сегодня мой второй день рождения".
Ранее Лайф писал, что трагедией закончилось другое восхождение на гору Эльбрус. Альпинисты двигались в составе группы из четырёх человек. У одного из мужчин в ходе подъёма случился сердечный приступ, и он умер.
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