"Сегодня мой второй день рождения": На Эльбрусе альпиниста вытащили из ледовой трещины

Мужчина рухнул в неё на высоте почти пять тысяч метров. Судя по кадрам с места ЧП, шансов выбраться самостоятельно у него было мало.