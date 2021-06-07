Удалось вернуть большую часть денег, которую хакерам выплатила Colonial Pipeline

Следователи Минюста США вернули несколько миллионов долларов трубопроводной компании Colonial Pipeline, уплаченные хакерам-вымогателям в качестве выкупа. Как подчёркивают американские СМИ, операция по спасению средств является уникальным случаем, поскольку, как правило, подобные расчёты анонимны и необратимы.

Как пишет телеканал CNN, компания выполнила требование о выкупе в размере 4,4 миллиона долларов, поскольку руководство не знало о масштабах ущерба, сколько времени потребуется для восстановления работы. Однако компания вовремя сообщила о своих намерениях ФБР, что помогло следователям отследить платёж на криптовалютный кошелёк, используемый хакерами.

Официальные лица США связывают атаку на Colonial Pipeline с преступной хакерской группой, известной как Darkside. Предполагается, что она делится своими вредоносными инструментами с другими хакерами.